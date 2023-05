Un mezzo 4x4 della Misericordia di Prato è partito per le zone alluvionate dell'Emilia Romagna

Un mezzo 4x4 della Misericordia di Prato è partito nel primo pomeriggio di oggi per prestare servizio nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 maggio, è arrivata alla sede operativa di via Galcianese una richiesta da parte dell’area emergenze delle Misericordie della Toscana: l’invio di una squadra che si occuperà assieme ai nuclei di valutazione della Protezione civile regionale di riferire alla sala operativa delle Misericordie lo stato della situazione e un conseguente piano di intervento.

La Misericordia di Prato inoltre è in stato di pre allerta richiesto dalla colonna mobile nazionale delle Misericordie per l’invio di idrovore e di squadre per il supporto logistico.