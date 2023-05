Una notte di lavori per Acque a Pontedera: ecco dove

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, dalle ore 22.30 di martedì 9 alle 6.30 di mercoledì 10 maggio, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Pontedera capoluogo e a Pietroconti. Non saranno interessate dalle mancanze d’acqua le frazioni de La Rotta, Montecastello, Treggiaia, la Borra, Santa Lucia, zona Chiesino, zona industriale di Gello e Pardossi.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti coinvolti, sarà allestito un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite quattro postazioni così dislocate: in via della Misericordia al Duomo, in piazza Donna Paola Piaggio, in via Indipendenza di fronte al supermercato e nella piazza della Fornace Braccini.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa