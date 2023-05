Zucchine e fiori in tempura e tomino grigliato

Buongiorno oggi ringrazio Olivia dalla provincia di Lucca che mi ha scritto questa ricetta sfiziosa e golosa e come ha fatto notare la Cri sicuramente piacerà sia ai bambini che agli adulti.

Io non amo molte la frittura, ma in genere molte persone ne vanno pazze come mio marito e i miei genitori. Questa è una ricetta di un piatto unico: abbiamo le verdure fritte in tempura e il formaggio, una ricetta ricca, calorica ma che ogni tanto possiamo concederci! Basta non esagerare con il fritto.

Come sempre sono andata a curiosare e la Tempura è un metodo di frittura che nasce in Europa in Portogallo, ma i Giapponesi sono maestri nel preparare piatti in tempura. La frittura con questo metodo è più leggera, ariosa ma soprattutto croccante!

Per un'ottima tempura tutti gli ingredienti devono esser freddi. L'acqua che andrete ad utilizzare la dovete mettere in congelatore, l'importante è che non si ghiacci fino al momento del suo utilizzo. Quando unite le due farina ( la 00 con quella di riso) setacciate in una ciotola, la mettete in altra più grande con del ghiaccio dentro in modo che anche la farina si raffredda, altrimenti come nella ricetta la preparate il giorno prima e la lasciate poi in frigo. Poi aggiungete l'acqua che avete messo in freezer, meglio se frizzante, e mescolate con una forchetta o una frusta molto brevemente, la pastella come detto nella ricetta sarà grumosa. Potete utilizzare anche solo la farina di riso perché non contiene glutine.

Quando friggete mettete pochi pezzi alla volta per non fare scendere la temperatura dell'olio. Per sapere se la temperatura è calda al punto giusto o avete un termometro da cucina o altrimenti fate cadere una goccia di pastella nell'olio se affonda per metà e poi viene a galla vuol dire che l'olio è pronto per friggere.

Con questa tempura potrete realizzare un fritto con tante verdure, con quelle che vi piacciono di più, ma utilizzarla con il pesce, i crostacei o la carne, a voi la scelta.

Zucchine e fiori in tempura e tomino grigliato

Ingredienti per 4 persone

16 zucchine piccole con il fiore

300 gr di patate già lessate

40 gr di pecorino romano Dop

100 gr di gorgonzola (io ho utilizzato lo stracchino)

6 foglie di basilico

4 tomini

Farina 00

Olio di semi di arachidi per friggere (potete utilizzare anche altro olio di semi come il girasole)

Sale e pepe

Per la tempura

100 gr di farina 00

100 gr di farina di riso

300 ml di acqua ghiacciata

Preparazione

In una ciotola raccogliete le due farine setacciate, aggiungete a filo l’acqua ghiacciata e mescolate in modo sommario; l’importante è ottenere una pastella granulosa né troppo densa né troppo liquida. Lasciate riposare per tutta la notte in frigorifero. Staccate i fiori dalle zucchine, lavatele tamponatele e tagliatele a fette piuttosto spesse. Lavorate le patate lesse schiacciate e ancora calde con il pecorino grattugiato, il gorgonzola (nel mio caso lo stracchino) a cubetti e il basilico tritato. Regolate di sale e di pepe e con un cucchiaino farcite delicatamente i fiori (a cui avete tolto il picciolo interno e lavato con delicatezza e asciugato) torcendo i petali per sigillarli. In una padella portate a 175 gradi abbondante olio d’arachidi. Passate ogni zucchine nella farina e poi immergetela nella pastella ghiacciata; tuffate le verdure nell’olio caldo e friggete fino a doratura, per circa 2-3 minuti. Scolate su carta assorbente e regolate di sale solo pochi minuti prima di servire. Grigliate i tomini su una griglia rovente, basteranno pochi minuti per lato. Servite subito le zucchine, i fiori ripieni e il tomino alla griglia completando a piacere con poca scorza di limone non trattato.

Olivia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.