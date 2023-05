Brucia illegalmente rifiuti, denunciato

I carabinieri forestale di Firenze hanno denunciato una persona per gestione e combustione illecita di rifiuti a Firenze, in via San Piero a Quaracchi. L'incendio era stato notato dai vigili del fuoco, che hanno chiamato i militari. Questi hanno riscontrato la combustione di materiale plastico, che aveva provocato un odore acre.

Al contempo i militari hanno notato la presenza di rifiuti abbandonati in sacchi neri, contenenti bombolette spray e teli di plastica, provenienti da attività edilizia, nonché pneumatici di biciclette e rifiuti domestici vari. In seguito è stato individuato l'autore ed è stato denunciato.