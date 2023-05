"Completate la pista ciclabile", Santa Maria a Monte Sempre raccoglie l'appello di una mamma

La madre di un giovane con disabilità ha lanciato un appello tramite social ai candidati alle prossime amministrative di Santa Maria a Monte, chiedendo il completamento della pista ciclabile in via Bientina. La lista Santa Maria a Monte Sempre, che vede candidata per la fascia a sindaco Manuela Del Grande, risponde al messaggio della mamma.

"In quanto continuità con l’amministrazione uscente, siamo perfettamente a conoscenza della situazione lungo Via di Bientina. Condividiamo la vostra preoccupazione e sappiamo quanto sia importante garantire che le strade del nostro paese siano sicure e accessibili a tutti, anche a coloro che utilizzano una sedia a rotelle.

Siamo felici di annunciare che abbiamo già previsto il completamento del tratto mancante della pista ciclopedonale nel nostro piano regolatore. Questo significa che, una volta disponibili i fondi, saremo in grado di procedere più celermente, evitando una variante al piano.

Finanziamenti permettendo, il progetto verrà completato. Ci appare corretto non promettere in campagna elettorale ciò che non verrà effettuato nell’immediato, ma semplicemente prendere atto del problema ed avere la volontà di risolverlo".

Manuela Del Grande - vicesindaco e assessore in carica, Maurizio Lucchesi - assessore ai Lavori Pubblici in carica, Roberto Michi - assessore alle Attività Produttive e Viabilità in carica, Luca Vanni - assessore allo Sport in carica, Johann Bontà - consigliere Comunale in carica, Brunella Tantussi - consigliere Comunale in carica, Valentina Novi - consigliere Comunale in carica, Gianpaolo Dini - consigliere Comunale e Capogruppo in carica, Tutti attualmente in forza alla Lista Santa Maria a Monte SEMPRE.