La Pira e i 2mila del Pignone in scena al Dramma Popolare di San Miniato

Il Dramma Popolare torna a parlare del '900 con una storia fiorentina di diritti, giustizia sociale e libertà. Lo spettacolo principale del Teatro del Cielo a San Miniato sarà Dramma industriale (Firenze, 1953), regia di Giovanni Ortoleva e drammaturgia di Riccardo Favaro. La storia è quella del Pignone di Firenze, stabilimento industriale a rischio chiusura nell'autunno 1953. In scena il fronte politico, sociale e dei lavoratori per scongiurare la chiusura, con in primo piano il 'sindaco santo' Giorgio La Pira e il presidente Eni Enrico Mattei.

San Miniato affronta storie ancora attuali, dopo spettacoli su figure come don Milani, padre Balducci, don Facibeni e Dossetti. Lo spettacolo principale sarà in scena dal 22 al 26 luglio in piazza del Duomo. Ma gli eventi partono un mese prima, con lo spettacolo L'ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo di Claudio Fava con Simone Luglio e Giovanni Santangelo, al giardino della Cisterna della Misericordia il giugno. La storia di due uomini non comuni che hanno fatto la storia di Italia nella loro missione contro la mafia.

Si parla di lavoro con Sempre domenica, regia Clara Sancricca, un lavoro sul lavoro, un canto d'amore per gli esseri umani. In programma il 29 giugno al Giardino della Cisterna.

Ritorna anche don Milani, nella storia di un miracolo di vita. Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola, regia Fabrizio Saccomanni e con Luigi D'Elia, racconta della scuola tra i boschi senza lavagna né banchi, per riportare gli ultimi al centro. In programma il 3 luglio al Giardino della Cisterna.

Un altro gigante del Novecento è Camillo Olivetti, al centro dell'omonimo spettacolo con sottotitolo 'Alle radici di un sogno', regia Gabriele Vacis con Laura Curino. Viene ricostruita la vita dell'imprenditore che portò un nuovo modello di industria in Italia e nel mondo, con documenti originali, interviste e biografie. In programma il 6 luglio al Giardino della Cisterna.

Il Novecento italiano passa anche da drammi come il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Aldo Morto è lo spettacolo di e con Daniele Timpano. La vicenda sarà eviscerata parlando dell'impatto sull'immaginario collettivo. In programma il 10 luglio al Giardino della Cisterna.

Una produzione autoctona con Tra i Binari Aps, associazione teatrale e culturale di San Miniato, cob lo spettacolo Corteo miserabile - il popolo dell'abisso. Da Jack London un racconto dello sfruttamento, con la partecipazione del Club Al Hakawati Theater X di Berlino e il laboratorio Teatro e Cittadinanza con la comunità locale

