Riciclo bottiglie, Fucecchio avrà un eco-compattatore

Per rispondere alle nuove sfide lanciate dalla normativa europea, la giunta comunale di Fucecchio, supportata dalla proposta del consiglio comunale, ha approvato l'installazione di un eco-compattatore di riciclo bottiglie che sarà collocato in piazza XX Settembre. La decisione dell'amministrazione va nella direzione di integrare i tradizionali sistemi di raccolta con nuovi sistemi di restituzione da parte dei cittadini delle bottiglie post consumo, con conseguente minor consumo di energia e di materie prime e, quindi, riduzione dei quantitativi avviati a smaltimento e dei relativi costi.

“Era un progetto che volevamo realizzare già alcuni anni fa – spiega l'assessore all'ambiente, Valentina Russoniello - ma che purtroppo fu interrotto dall'arrivo pandemia. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a riprendere quel percorso ed essere arrivati all'accordo per l'installazione dell'eco-compattatore. Fa parte delle buone pratiche di riciclo e riduzione dei consumi di plastica che abbiamo avviato in questa legislatura e che comprende anche l'utilizzo di borracce nelle scuole in luogo delle bottiglie. Ci tengo a ringraziare il consiglio comunale che è sempre stato sensibile su questo tema, e in conclusione siamo arrivati all'approvazione all'unanimità di una mozione del consigliere Marco Cordone”.

La direttiva europea prevede che i livelli di raccolta delle bottiglie dovranno essere pari ad almeno il 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029 e che le bottiglie dovranno contenere almeno il 25% (entro il 2025 e il 30% entro il 2030) di R-PET food contact (PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare).

L'installazione dell'apparecchio avverrà grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Fucecchio e il consorzio Coripet, sulla base dell'accordo ponte stipulato tra ANCI.

La convenzione non prevede oneri da parte del Comune di Fucecchio in quanto tutte le spese di installazione, attivazione e manutenzione dell'eco-compattatore saranno a carico di Coripet. Questo sistema di riciclo “bottle to bottle” permetterà ai cittadini di restituire le proprie bottiglie post consumo, separatamente da altri rifiuti, con possibilità di ricevere in cambio degli incentivi. Scaricando la app Coripet, infatti, ogni cittadino, attraverso i propri conferimenti, potrà accumulare dei punti e, superate le soglie necessarie, potrà richiedere gli sconti o i buoni previsti dal sistema.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa