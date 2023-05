Film in Toscana, Guadagnino produce 'Diciannove': il set è Siena

Toscana Film Commission, lo sportello regionale d’accoglienza delle produzioni che scelgono la Toscana come set, annuncia importanti novità: iniziano lunedì 8 maggio, a Siena, le riprese del film “Diciannove”, prodotto dalla società di produzione Frenesy di Luca Guadagnino, opera prima del regista Giovanni Tortorici. Il film si avvarrà di attori locali, grazie ai casting, molto partecipati, che si sono svolti a metà aprile, per la ricerca di uomini e donne dai 18 ai 70 anni e bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra 8 e 15 anni. Le riprese di "Diciannove" andranno avanti per cinque settimane nel centro storico di Siena, in collaborazione con Toscana Film Commission e con il Comune di Siena.

Ma non è finita qui: sempre a Siena, annunciati nuovi casting, per un'altra importante produzione che sarà girata in città, stavolta per la ricerca di attori in erba. Nel dettaglio sono richiesti: due neonate, che nel periodo di riprese, a luglio, abbiano circa 1 mese di vita; ragazze dai 12 ai 14 anni, che parlino con accento toscano, dagli occhi chiari, i capelli castano-biondi, sportive e che, preferibilmente, sappiano giocare a tennis; infine, bambine e bambini di età dai 7 agli 11 anni, che siano intonati. Per la partecipazione delle neonate, i genitori interessati potranno inviare la candidatura, scrivendo nell’oggetto “NEONATE SIENA” all’indirizzo email toscanafigurazioni@gmail.com; per le altre candidature scrivere a castingmovie23@gmail.com. I selezionati saranno retribuiti in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.