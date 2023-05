Fratelli d'Italia Fucecchio, appuntamento con il gazebo informativo a Querce

È previsto per la mattina di domani 6 maggio in Piazza Magozzi a Querce dalle 8.30 alle 12.30 il gazebo informativo del circolo comunale di Fratelli d'Italia Fucecchio. Continuiamo la campagna mai interrotta di ascolto del territorio che culminerà con le elezioni amministrative del prossimo anno. Siamo vicini ai cittadini delle frazioni ben conoscendo i disagi di chi abita in territori dalle grandi potenzialità inespresse e dai bisogni troppo spesso inascoltati. Sicurezza, infrastrutture, servizi e spopolamento sono soltanto alcuni dei focus sui quali siamo già al lavoro per formulare proposte concrete.

Aspettiamo chiunque voglia dare il suo contributo proponendo anche la campagna tesseramenti 2023 che sta avendo un grande successo portando quello fucecchiese ad essere uno dei circoli più numerosi della provincia di Firenze.

Vittorio Picchianti, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Fucecchio