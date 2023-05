Il ministro degli affari Esteri della Repubblica Slovacca in visita agli Uffizi

Il ministro degli affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, Rastislav Káčer, questo pomeriggio in visita alla Galleria degli Uffizi.

Accolto nell’Auditorium Vasari dal direttore Eike Schmidt per il saluto istituzionale, Káčer che si trova a Firenze per la conferenza internazionale "The State of the Union", organizzata dall’European University Institute, si è trattenuto tra le meraviglie rinascimentali del celebre museo fiorentino per oltre un’ora.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa