La Computer Gross (Gruppo Sesa) acquista il 55% di Altinia Distribuzione

La Sesa S.p.A. ha recentemente annunciato che la sua controllata totalitaria, la Computer Gross S.p.A., ha finalmente completato l'acquisizione del 55% del capitale della società Altinia Distribuzione S.p.A. Il passo è arrivato dopo l'autorizzazione alla concentrazione rilasciata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 28 marzo 2023, dopo che l'accordo quadro vincolante era stato pubblicizzato dall'emittente con un comunicato stampa apposito lo scorso 12 dicembre 2022.

Altinia è un distributore specializzato in soluzioni informatiche professionali di Managed Printing, il cui principale obiettivo è l'ottimizzazione dei flussi di stampa e il consumo di risorse naturali. L'azienda ha un organico di circa 30 dipendenti ed ha registrato ricavi nell'esercizio 2022 per circa 50 milioni di euro, con un Ebitda margin in linea con quello del settore VAD. Grazie alla partnership con Altinia, la Computer Gross diventa ora l'operatore di riferimento in Italia nel segmento managed printing, collaborando con importanti vendor tecnologici internazionali impegnati nell'offerta di soluzioni digitali sostenibili.

L'entrata di Altinia nel perimetro di consolidamento di Sesa avrà effetto a partire dal 1° maggio 2023, data di inizio del nuovo anno fiscale che si concluderà il 30 aprile 2024. Questa partnership societaria rafforzerà ulteriormente la posizione di Sesa nel mercato delle soluzioni informatiche professionali, offrendo ai clienti una gamma ancora più ampia di prodotti e servizi di alta qualità.