La giunta e la sindaca di Cerreto Guidi 'in tour' nelle frazioni

Parte un tour di incontri pubblici della Giunta guidata dal Sindaco Simona Rossetti. Per quasi un mese, a partire da Giovedì 11 maggio (primo appuntamento alle ore 21,00 presso il Circolo ARCI Gavena APS), il Sindaco e gli Assessori incontreranno, in quattro incontri previsti in tutto il territorio comunale, i residenti e si confronteranno su azioni e progetti da realizzare, senza trascurare le cose già fatte.

Oltre agli argomenti più strettamente legati alle singole zone, ci sarà spazio anche per trattare alcuni dei temi generali più sentiti dall’intera comunità.

“Continuiamo insieme agli assessori e ai consiglieri ad incontrare e a confrontarci con i cittadini –spiega il Sindaco Simona Rossetti- per discutere delle questioni legate al territorio, con il duplice obiettivo di aggiornare i cittadini sui progetti e le azioni in corso e, nello stesso tempo, di raccogliere le sollecitazioni dei residenti. Confido nella partecipazione dei cittadini con cui abbiamo sempre cercato in questi anni di creare le opportunità per un dialogo serio e costruttivo”.

LE DATE DEGLI INCONTRI (ore 21,00 ):

GAVENA, BASSA, PIEVE A RIPOLI: Circolo ARCI Gavena APS – 11 maggio

LAZZERETTO: Circolo ARCI P. Tozzini – 18 maggio

CERRETO GUIDI: Circolo ARCI L.Rossetti – 25 maggio

STABBIA E MACCANTI PALAGINA: Circolo ARCI XXIII Agosto -1 giugno

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa