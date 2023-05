La squadra degli Ingegneri di Firenze vuole la Serie A

In rigorosa maglia “viola” la squadra dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze scende in campo per allenarsi alla “serie A”, accedere ossia al torneo nazionale di Catania.

Domenica 7 maggio dalle 10.30, presso Campi Sportivi della società “Sporting Club Firenze Sud” in via Villamagna n.41/a a Firenze, XXIII Edizione del Torneo Regionale degli Ingegneri. Le squadre di calcio, che si contenderanno la coppa, saranno le rappresentative degli Ordini Ingegneri delle Province di Firenze, Arezzo e Grosseto. Al termine del torneo ci sarà il canonico terzo tempo con pranzo, presso un ristorante in zona, e premiazione.

Si torna in campo dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’ultimo torneo disputato risale al maggio 2019 a Grosseto. Le squadre contano su giocatori tra i 25 e i 50 anni, allenati, idonei e pronti a sfidarsi in vista anche del torneo nazionale di Catania.

“Una manifestazione storica, siamo orgogliosi e motivati – dicono Francesco Bigi, responsabile della squadra di calcio dell’Ordine, e Vieri Gonnelli, consigliere giocatore -. E’ un’occasione unica per coltivare i rapporti all’interno dell’Ordine, fare gruppo, è proprio il caso di dire fare ‘squadra’, conoscerci meglio in un’atmosfera più rilassata. L’organizzazione del torneo è stata possibile grazie all’impegno dell’ingegner Leonardo Evangelisti dell’Ordine di Firenze”.

Fonte: Ufficio Stampa