Le sculture di Cavallini nel Chianti Fiorentino presentate a Firenze

‘Vitality. Le sculture monumentali di Sauro Cavallini invadono il Chianti fiorentino’. Dal 6 maggio fino al 28 ottobre 2023 sei opere in bronzo di grandi dimensioni saranno esposte nelle piazze comunali di Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Barberino Tavarnelle. Domani, sabato 6 maggio alle 15.30, in piazza Matteotti a Greve in Chianti si terrà la cerimonia inaugurale.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della toscana, Antonio Mazzeo, e del consigliere regionale Massimiliano Pescini.

“Greve, San Casciano e Barberino Tavarnelle diventeranno un museo a cielo aperto – dice il presidente Antonio Mazzeo –, saranno arricchite dalla bellezza e dalla qualità delle opere di Sauro Cavallini, artista tra i più prolifici della seconda metà del Novecento, con la storia della sua vita difficile di questo artista, con l’internamento nei campi di sterminio. Le sue sculture portano un messaggio forte, che parte dalla nostra identità, dal drammatico vissuto dell’artista e guarda con speranza al futuro. Un bel regalo per i cittadini e i visitatori, che potranno ammirare ancora una volta quanta bellezza c’è nei nostri territori, non solo dei secoli passati, ma anche grazie all’arte moderna”.

A Greve in Chianti saranno visibili tre sculture: Balletto multiplo e il Centauro in Piazza Matteotti, mentre Piazza Trento ospiterà Amore Universo. A San Casciano, davanti al Municipio, potrà ammirare la scultura dal titolo Icaro, mentre a Tavarnelle Val di Pesa, sempre in prossimità del Municipio, saranno collocati i due Titani.

“Un altro tassello della proposta culturale dell’Unione di questi Comuni, che permette di ammirare l’arte contemporanea all’interno di un contesto naturale e paesaggistico di assoluto pregio – dice Massimiliano Pescini –. Amore per l’arte contemporanea unito alla cura e alla tutela del paesaggio. Poi ci sono in questo caso il valore artistico dell’opera di Sauro Cavallini, un messaggio di libertà nella bellezza delle forme, e il valore storico della sua biografia. È giusto che il Consiglio regionale presenti questa iniziativa, che offre la parte migliore della vita civica della Toscana”.

Per il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani, “si tratta di una iniziativa culturale importantissima, estesa agli altri Comuni dell’Unione del Chianti, che andrà avanti per tutta la stagione turistica. Siamo orgogliosi di poter ospitare queste opere, seguendo il nostro percorso sull’arte contemporanea che inizia negli anni Novanta”.

Teo Cavallini, figlio di Sauro, è presidente del Centro studi Sauro Cavallini di Fiesole. “Proseguiamo il lavoro intenso iniziato sei anni fa con l’apertura del Centro studi – dice oggi – con l’obiettivo di portare la cultura e l’arte a contatto con il pubblico. Sauro Cavallini ha dedicato tutta la sua vita a comunicare il messaggio della fratellanza tra i popoli. Umanesimo e libertà, pace, amore tra le popolazioni. Questo – conclude il figlio dell’artista – è il messaggio che vogliamo far arrivare a un pubblico sempre più vasto”. Un’altra opera di Sauro Cavallini, il Monumento alla Vita, è ora a Strasburgo, davanti al Palazzo del Consiglio d’Europa.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche la presidente del Consiglio comunale di Greve e co-curatrice della mostra, Silvia Casati, l’assessora alla cultura di San Casciano, Maura Masini e l’assessore alla cultura del Comune di Barberino Tavarnelle, Giampiero Galgani. Patrocinata dalla Regione Toscana, ideata dal Centro Studi Cavallini e curata dal suo direttore Maria Anna Di Pede, in collaborazione con Silvia Casati, la mostra è stata realizzata con il contributo dei Comuni di Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, San Casciano, il Rotary Club San Casciano Chianti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

A completare il legame tra Cavallini e il Chianti, dal 6 al 28 maggio la Galleria Del Giudice di Greve in Chianti (Piazza Matteotti 5) ospiterà ‘Anima vitale’, mostra personale di pitture e di sculture di Sauro Cavallini.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa