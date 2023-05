Leggenda a Empoli: come cambiano i servizi in biblioteca

Da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2023, Empoli ospiterà la sesta edizione di Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto. Quattro giorni di incontri, laboratori, lettura itinerante, ascolto attivo, spettacoli, presentazioni di libri, mostra mercato del libro, tutti a ingresso gratuito, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche per famiglie, insegnanti, educatori ed esperti e, in generale, per tutti gli amanti delle storie e della lettura. Fra le sedi del ricco cartellone di eventi c'è anche la biblioteca comunale "Renato Fucini".

Per permettere l'allestimento, lo svolgimento e le successive operazioni di disallestimento del festival, come accaduto anche per le passate edizioni, la fruizione degli spazi della biblioteca sarà modificata.

In particolare, non sarà possibile usufruire, in quanto luoghi destinati a ospitare incontri, dell'emeroteca e della Sala Maggiore: l'emeroteca sarà indisponibile dall'8 al 15 maggio compresi, mentre la Sala Maggiore dal 9 al 15 maggio compresi. Resteranno attivi i servizi di prestito e restituzione dei libri: la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 ed eccezionalmente, proprio alla luce dello svolgimento del festival, anche domenica 14 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa