L'Empolese Valdelsa 'in rosa' per un mese contro il cancro al seno: la sesta edizione di 'Le vie in rosa'

L'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio si colorano di rosa per un mese. Una marcia che attraverserà diversi comuni dell'area per sensibilizzare sul tema del cancro al seno e raccogliere fondi per progetti di sostegno ai malati oncologici.

Sta per partire la sesta edizione de 'Le vie in rosa', la passeggiata ludico-motoria organizzata dall’associazione Astro, dal Centro Donna, dall’azienda Asl Toscana Centro, dalle tante associazioni di volontariato che sono state vicine all’iniziativa fin dalla prima edizione, e dalle associazioni di promozione sportiva UISP Empoli Valdelsa, UISP Cuoio e Podistica Empolese, con la collaborazione dei Comuni coinvolti.

Il 'versante empolese' dell'iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa presso il palazzo comunale di Empoli. Erano presenti il presidente di Astro, Paolo Scardigli, con alcune volontarie dell'associazione, dell'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, dell'assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità del Comune di Montelupo Fiorentino, Stefania Fontanelli, dell'assessore allo Sport del Comune di Fucecchio, Fabio Gargani, dell’assessore con delega allo sport del Comune di Montespertoli, Paolo Vignozzi, dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di Cerreto Guidi, Mariangela Castagnoli, dell’assessore allo sport del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi, della vicesindaca del Comune di Gambassi Terme, Sara Rigacci, di Emanuela Marconcini per Uisp Empoli Aps, di Fabrizio Sestini per la Misericordia di Empoli, di Emma Stefanelli delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Sandro Vitri delle Pubbliche Assistenze Riunite Limite sull’Arno, di Mauro Terenziani, presidente della commissione comunale del ciclismo Empoli.

La vie in rosa vede 9 comuni impegnati, insieme, per sostenere la lotta al tumore al seno. Per la seconda edizione consecutiva, l'evento è stato trasformato da una vera e propria corsa dedicata ad atleti, a una passeggiata ludico-motoria con l'obiettivo di allargare il bacino di utenti e raccogliere più fondi a sostegno dei progetti da realizzare.

"Da un po’ di tempo - ha spiegato l'assessore Biuzzi - l’evento ha un valore territoriale, non solo comunale. Dopo il Covid si è trasformato da una corsa in una passeggiata, diventando ‘meno sportivo’ ma più utile per allargare il bacino di utenza anche ai non atleti e raccogliere più fondi a sostegno di un progetto importante: sostenere l’attività del Centro Donna e sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno".

Nata per far fronte alla situazione post-covid, la nuova formula della passeggiata, permette anche di conoscere ed apprezzare meglio il territorio dell'Empolese Valdelsa, unendo sport, solidarietà e paesaggio. Nei vari punti di partenza sarà presente infatti un banchino informativo dove verranno vendute le nuove T-shirt di ‘Astro’, acquistabili però anche in anticipo in vari punti vendita disseminato su tutto il territorio.

Quest'anno 'Le vie in rosa', che cade peraltro nel ventennale di ASTRO, andranno a finanziare il servizio di trasporto di malati oncologici sul territorio, servizio recentemente 'scoperto' dal finanziamento della Regione Toscana.

“È il ventennale della nascita di Astro - ha detto Paolo Scardigli, presidente dell'associazione - Quel piccolo semino messo a coltivazione ha dato i suoi frutti. Ogni anno rinnoviamo i nostri servizi per lottare contro il tumore al seno. Proprio adesso stiamo avviando un nuovo progetto in collaborazione con l’Accademia scherma Empoli per la scherma riabilitativa per donne operate al seno. Oltre ai servizi che tradizionalmente offriamo, ogni anno ci proponiamo di fare qualcosa in più e raccogliere fondi con questa iniziativa per realizzarli. L’anno scorso abbiamo regalato un ecografo al Centro Donna. Quest’anno abbiamo pensato di coprire un servizio che regione ha tolto nei suoi contributi, ossia il servizio di trasporto dei malati oncologici in posti lontani da Empoli. Serve una cifra tra i 15 e i 30mila euro per coprire le spese di trasporto, ormai non più coperti dalla Regione. Ci auguriamo di raccogliere i fondi necessari”. Il presidente di Astro ha anche annunciato che in occasione del ventennale sarà organizzato un convegno medico e una cena tra ottobre e novembre a Empoli.

Quest'anno la prima tappa di 'Le vie in rosa' sarà a Cerreto Guidi, il prossimo 7 maggio. Poi il 14 maggio tappa a Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Montespertoli, il 21 maggio Gambassi Terme e Vinci, il 27 maggio a Fucecchio e il 28 a Montaione. In parallelo, il 7 maggio, la 'vie en rose' farà tappa a San Miniato, il 14 maggio da Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno.

Una lunga carovana 'in rosa' che traccia un percorso che unisce sport e solidarietà, scoperta dei territori e impegno civico, attività all'aria aperta e sostegno attivo a chi soffre.