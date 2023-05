Montelupo Fool Park cerca operatori economici per l'edizione 2023

In pubblicazione un avviso di manifestazione di interesse per cercare organizzatori.

Dopo il successo degli scorsi anni, l’amministrazione comunale organizza, anche per l’estate 2023, Montelupo Fool Park, l’evento musicale che si tiene nel parco dell’Ambrogiana articolato in 9 serate suddivise in 3 weekend dal 30 giugno al 13 luglio.



Nessun operatore economico ha manifestato un’intenzione concreta di prendere in gestione un eventuale chiosco nel parco, per cui è stato deciso di tornare al formato degli scorsi anni con l’organizzazione dell’evento Fool Parl concentrato in tre weekend.

Un evento che negli anni è cresciuto raccogliendo l’interesse del pubblico e che ha costituito un’importante finestra di socialità negli anni critici della pandemia.



Uno degli obiettivi di questa amministrazione è il coinvolgimento e il sostegno alle nuove generazioni tramite azioni specifiche orientate alla promozione della socialità e al coinvolgimento dei ragazzi.



La manifestazione estiva Fool Park, con il contest musicale rivolto alle band emergenti contribuisce a perseguire questo intento.



A questo scopo è in pubblicazione un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici che dovranno realizzare e gestire la manifestazione Fool Park 2023 all’interno di uno spazio dedicato del parco dell’Ambrogiana.

Il bando è relativo al 2023 con la possibilità di rinnovo anche per il 2024 allo stesso affidatario del servizio.



Il Comune ha previsto un sostegno di 11.500 euro (IVA esclusa) a copertura dei costi.



La ricerca è rivolta a operatori economici professionali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore con i requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa di settore.



Per partecipare occorre inviare il modulo di richiesta compilato all’indirizzo pec comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro il 15 maggio.



In questa prima fase non dovrà essere presentato alcun progetto.



I soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura, saranno invitati successivamente a presentare la propria offerta tecnica che sarà valutata sulla base di determinati criteri.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

nella sezione “Bandi e avvisi”