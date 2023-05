Mostra in Nft di Filippo Puglia a Vinci

L'artista siciliano Filippo Puglia è il curatore della mostra 'Subconscio: visioni dall'io', che sarà presentata al Museo Leonardiano di Vinci: il vernissage della mostra è fissato per il 6 maggio alle 17.

Una delle caratteristiche è la prima collezione di Puglia di opere digitali o Nft, asset non duplicabili e quindi contenuti digitali che rappresentano oggetti del mondo reale, come le opere d’arte.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 7 al 13 maggio, dalle 10 alle 17 e vuole proprio analizzare il rapporto con la tecnologia e con le opportunità che può portare: in questo senso la scelta di organizzarla all'interno del Museo Leonardiano è calzante, in quanto Leonardo da Vinci fu il primo a stravolgere il mondo con la sua tecnologia e con la sua arte.

“Questa mostra è molto interessante perché è incentrata sul rapporto tra tecnologia e uomo – hanno spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e la vicesindaca con delega alla cultura Sara Iallorenzi -. Leonardo da Vinci fu un genio perché riuscì a unire l'arte alla sua tecnologia. E la tecnologia deve essere vista come un'opportunità: in questo senso il mondo degli Nft può crescere tanto e questa esposizione mette in risalto una collezione unica e molto preziosa”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa