Museo archeologico di Montelupo, avviso pubblico per la gestione

Inaugurato nel 2007 nell’ex complesso di San Quirico e Santa Lucia, il Museo Archeologico è un luogo interessante per la tipologia di reperti esposti, ma anche per il luogo stesso in cui si trova.

Il centro espositivo, per la sua storia, ha una fisionomia peculiare che lo distingue da gran parte dei musei civici della Toscana e di altre regioni italiane, in ordine alla spiccata estensione geografica e all’importante cronologia di riferimento. In esso, infatti, sono esposti resti provenienti da oltre 160 stazioni preistoriche, i reperti protostorici degli insediamenti capannicoli del Valdarno, le prime tracce del popolamento e dei centri etruschi d’altura, la colonizzazione romana e le conseguenti radicali trasformazioni impresse al territorio, la lunga transizione al Medioevo e la nascita dei nuovi insediamenti che supportarono il miracolo della Firenze rinascimentale.

Ad esso si aggiungono alcune aree archeologiche di indubbio interesse fra le quali spicca la Villa Romana del Virginio.

L’amministrazione comunale intende eseguire un’indagine esplorativa di mercato allo scopo di individuare soggetti interessati in possesso di requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale e degli ulteriori requisiti più avanti indicati nel presente avviso, ai quali richiedere l’invio di preventivi contenenti una proposta economica e tecnica per l’affidamento della concessione della gestione e uso integrati del Museo Archeologico Montelupo Firentino e delle aree archeologiche.

Nella proposta saranno valutati diversi aspetti che vanno dal servizio di accoglienza alle proposte didattiche e di animazione, dalla disponibilità alla gestione dei matrimoni presso il Museo Archeologico all’organizzazione di eventi culturali e mostre.

L’avviso pubblico con tutti i dettagli e le modalità per presentare domanda è disponibile sul sito del Comune nell’area “Bandi/concorsi/avvisi – Avvisi”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa