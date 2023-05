Non c’è Nessuno, torna a grande richiesta lo spettacolo a Santa Maria a Monte

A grande richiesta ritorna in scena al Comunale di S, Maria lo Spettacolo “Non c’è Nessuno”. L’appuntamento è per Sabato 6 maggio, ore 21.00, e Domenica 7 Maggio, ore 18.00.

“Non c’è Nessuno” è il titolo dell’opera scritta e diretta dal Direttore Artistico dei Pensieri di Bo’ e del Teatro di Bo’ Franco Di Corcia jr, un atto unico per ricordare l’avvento della Legge Merlin (che chiuse definitivamente le “case di tolleranza” nel 1958), ma anche un’occasione per riportare al centro del dibattito le ingiustizie e gli abusi di cui le Donne sono state e ancora sono vittime.

Le case sono state chiuse, ma lo sfruttamento è stato realmente debellato?

Lo Spettacolo, che vede in scena l’attrice Silvana Isolani nel ruolo delle “signorine” che abitano la casa, racconta le vicende del 21 Febbraio 1958, il giorno dopo la promulgazione della legge.

Le “signorine” si preparano come ogni giorno ad accogliere le “bestie”, così chiamano gli uomini, ma non c’è nessuno.

In un tempo sospeso, scandito solamente dai colpi bussati alla porta, le “signorine” si raccontano, e per la prima volta si ascoltano, si ri-Conoscono, abbandonando la maschera della “puttana” fino a riscoprirsi Donne.

Lo Spettacolo si avvale dell’assistenza alla messa in scena di Mattia Pagni, che ha inoltre ideato e realizzato le scene e i costumi con la collaborazione di Rachele Ceccotti.

Con “Non c’è Nessuno” il Teatro di Bo’ prosegue il viaggio, iniziato con lo spettacolo “Io Filume” di e con Franco Di Corcia jr, nell’universo femminile.

E proprio pensando alle Donne, che ancora nel mondo vivono condizioni di abuso e sfruttamento, il Teatro di Bo’ ha voluto legare questo spettacolo ai progetti del “Centro Aiuto Donna Lilith” delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Parte dell’incasso di ogni rappresentazione sarà destinato a finanziare i progetti del Centro in sostegno alle donne vittime di violenza.

Lo spettacolo “Non c’è Nessuno” andrà a chiudere la prima parte della programmazione

“DIRE FARE BACIARE Festival di Teatro Contro-Corrente” che troverà la sua conclusione nel mese di Giugno con gli AsSaggi Spettacoli degli Allievi Attori dei Laboratori Teatrali di Bo’.

Lo Spettacolo sarà inoltre in replica nella mattina di sabato per gli studenti del Liceo Classico e Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro e sulla piattaforma online vivaticket.

Per info e prenotazioni 351.5944009 oppure info@teatrodibo.it.

Per le scene mostrate e i temi trattati si consiglia la visione ad un pubblico maggiore di 14 anni.