Numerosi furti in negozio a Firenze, dopo le indagini arrestato un 39enne

Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Firenze ha arrestato un uomo di 39 anni di nazionalità romena in seguito a un'articolata attività investigativa. L'uomo è stato posto in custodia cautelare in carcere per ordine del GIP Tribunale di Firenze su richiesta della Procura locale. Le indagini sono state avviate il 21 aprile 2022 a seguito della denuncia di una delle vittime, la quale ha permesso di raccogliere prove di colpevolezza a carico dell'indagato, ritenuto responsabile di due furti aggravati commessi a Firenze nel 2022 ai danni di un negozio Euronics e di un'agenzia di trasferimento di denaro Western Union, nonché di un furto con destrezza in una stazione ferroviaria a danno di un turista.

Secondo le indagini dei Carabinieri, l'uomo avrebbe commesso numerosi furti a danno di esercizi commerciali a Firenze, forzando i bandoni di accesso, tagliando i lucchetti delle serrande e danneggiando le vetrine. Nel caso del negozio Euronics, avrebbe asportato due smartphone del valore di 1.200 euro appartenenti ad un 57enne fiorentino. Nel caso del Western Union, avrebbe rubato uno smartphone e 6.000 euro in contanti appartenenti ad un 26enne bengalese, costituenti l'incasso della giornata lavorativa. Le indagini sono state complesse e hanno richiesto una minuziosa analisi della videosorveglianza comunale e privata, nonché il lavoro di identificazione dei Carabinieri, che hanno riconosciuto l'indagato dai tatuaggi sulle sue mani e sull'avambraccio.

L'uomo è stato rintracciato a Udine e associato alla locale casa circondariale. È stato accusato di furto in esercizio commerciale aggravato dalla violenza sulle cose e di tentato furto con destrezza nella stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella a danno di un turista spagnolo. Il procedimento penale nei suoi confronti è tuttora pendente in fase di indagini e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata durante il successivo processo.