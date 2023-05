Open Day Vab Limite, due giorni tra informazione e divertimento al parco di Serravalle

Un weekend all'insegna dell'ambiente e del divertimento. Così la Vab di Limite presenta l'Open Day, l'iniziativa per far conoscere e promuovere la Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile, in programma il 13 e 14 maggio al Parco di Serravalle di Empoli. Due giorni di dimostrazioni, con l'esposizione degli automezzi operativi e dell'unità cinofila da soccorso della Vab ma anche due giorni di intrattenimento. Nel programma, in partenza per entrambe le date dalle ore 11, si trovano infatti anche giochi per i più piccoli, musica, stand gastronomici e volo degli aquiloni.

Nella serata di sabato 13 inoltre è prevista musica dal vivo e dj set anni '80, '90 e 2000. Domenica alle ore 9 in programma "Le Vie in Rosa" con l'Associazione Astro. Il dettaglio del fine settimana della Vab Limite nella locandina.