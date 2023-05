Polo della Salute di Montespertoli, al via i lavori

Giovedì 4 maggio è stato firmato il verbale di consegna dei lavori del nuovo Polo della Salute di Montespertoli, la struttura che ospiterà il servizio del 118, nuovi ambulatori e la nuova sede AUSL del territorio. In questi giorni, infatti, il raggruppamento temporaneo d’impresa incaricato dei lavori ha iniziato ad allestire il cantiere e a fare le operazioni di scavo propedeutiche all’avvio delle lavorazioni. Ha così inizio uno degli investimenti strategici di maggiore rilievo per il Comune di Montespertoli e per i suoi abitanti: si tratta, infatti, di un intervento di 4 milioni di Euro, di cui 3 destinati a finanziare i lavori veri e propri e ripartito tra Comune di Montespertoli e Azienda USL Toscana Centro (senza contare le risorse aggiuntive messe a disposizione per il rincaro dei costi dei materiali edili).

Nonostante la recinzione del cantiere fosse stata installata nel corso del 2022, infatti, l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione aveva richiesto un supplemento di istruttoria da parte del Comune di Montespertoli. Per questa ragione l’Amministrazione ha conseguentemente accantonato quasi 800.000 Euro di ulteriori somme da poter mettere a disposizione dell’intervento sulla base della variazione dei prezzi. In questo modo si è potuto procedere a perfezionare il progetto, che era di competenza del raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario dell’appalto e ad approvare il progetto esecutivo sia da parte del Comune di Montespertoli, sia da parte dell’azienda USL Toscana Centro. In questo modo possono prendere ufficialmente il via le lavorazioni, che riguarderanno inizialmente le palificate e le strutture di fondazione.

“Finalmente iniziamo questi lavori così importanti per tutta la comunità di Montespertoli. Non è stato facile reperire altri 800mila € per adeguarsi all’aumento dei costi dei materiali e dei lavori e non è stato semplice riadeguare il progetto stesso. Adesso il cantiere è partito e lavoreremo ogni giorno per recuperare il tempo perso e dare ai montespertoli questo importante polo sanitario.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il nuovo Polo della Salute di Montespertoli rappresenterà un nuovo modello di assistenza territoriale socio-sanitaria più vicina ai cittadini e più tempestiva nella presa in carico dei bisogni degli utenti. La struttura è pensata per avere un presidio medico ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni della settimana, nell’ottica di rafforzare la capillarità dei servizi socio-sanitari. Nelle due strutture che compongono il nuovo polo saranno inoltre ospitati, oltre al servizio del 118, ambulatori di medicina generale e specialistica, punto di accoglienza dei servizi sociali, punto prelievi, struttura del commiato e spazi adeguati alla presenza dei volontari dell’associazione che gestirà servizio di emergenza e alcune prestazioni sanitarie.

Il cantiere prevede che vi siano 365 giorni per completare le lavorazioni a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e che la viabilità del primo tratto di via Suor Niccolina Anselmi sia adeguata alle esigenze delle nuova struttura.

Fonte: Ufficio Stampa