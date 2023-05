Premio Asimov, premiate le recensioni di due studenti del Calasanzio di Empoli

L’istituto Calasanzio di Empoli sul podio del premio Asimov.

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate.

Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato ad analoghe iniziative della Royal Society. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale.

Il Premio è intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di un impressionante numero di opere di divulgazione scientifica oltre che di svariati romanzi e racconti. L’attività di lettura, analisi e recensione delle opere in gara da parte degli studenti può essere riconosciuta ai fini dell’attribuzione di crediti formativi e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), previa certificazione degli Enti organizzatori e delle scuole aderenti.

Gli studenti hanno recensito i 5 testi del premio Asimov e sno state valutate in forma anonima. Due premi sono andati al Calasanzio. Per ogni libro veniva stilata la classifica per ogni recensione.

Gli studenti si sono cimentati in questa straordinaria impresa, raggiungendo la vetta del podio, coordinati da tutto il corpo docenti e dalla Prof.ssa Foglia Stefanella.

Primo Premio Andrea Senatore, 18 anni, con la recensione del libro Coccodrilli al polo nord e ghiacciai all’equatore di Povenzale.

Secondo Premio Sara Terreni, 14 anni, con la recensione del libro Serendipità di Pievani.