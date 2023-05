Sindacati in piazza a Bologna: presente anche Cgil Empolese-Valdelsa

Saranno centinaia i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate presenti al corteo unitario di Bologna sabato 6 maggio. 7 pullman pieni, a cui vanno aggiunte molte persone che hanno deciso di muoversi autonomamente o partendo col treno speciale da Firenze. Almeno 500 persone proveniente dall'Empolese-Valdelsa che sfileranno per le strade di Bologna.

Dopo l'ottima partecipazione al corteo del Primo Maggio la CGIL Empolese-Valdelsa conferma il suo impegno per rafforzare le mobilitazioni per ridare dignità al lavoro. A Bologna andremo per ribadire le proposte del sindacato contro la precarietà, per un fisco giusto, per modificare la legge sulle pensioni e per potenziare i servizi pubblici.

Ma anche per confermare il giudizio negativo sulla politica del Governo in termini di liberalizzazione dei contratti a termine, aumento dei voucher e abolizione del reddito di cittadinanza.

Gianluca Lacoppola, segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze