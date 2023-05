Spaccio a Firenze, un nuovo arresto

Un nuovo arresto per droga in quel di Firenze. Un 26enne di origini marocchine è stato messo in manette per spaccio in piazzale Oriana Fallaci nella notte tra il 4 e il 5 maggio.

Il giovane era seduto su una panchina. Al passaggio dei carabinieri ha lasciato cadere un involucro in terra e poi è fuggito. L'involucro, preso dai militari, conteneva hashish e cocaina. Il 26enne è stato bloccato e perquisito e gli è stata trovata altra droga nei vestiti. Per questo è stato arrestato.