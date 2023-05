Spalletti campione, Lega Certaldo: "Il Comune gli dia le chiavi della città"

Il Napoli calcio vince il terzo Scudetto della propria storia, in un campionato a senso unico e praticamente mai in discussione. Il condottiero risponde al nome di Luciano Spalletti, certaldese doc e legato alla sua Città.

“Come gruppo consiliare ci complimentiamo con Spalletti, per il percorso compiuto e per la vittoria storica e memorabile del Napoli calcio. Una vittoria record, con cinque giornate di anticipo”, commentano i Consiglieri comunali della Lega Baldini e Palazzo.

“C’è un po’ di Certaldo nelle vie di Napoli e nei festeggiamenti partenopei, siamo profondamente orgogliosi che il nostro paese venga ricordato negli annali sportivi per questo trionfo.

Un filo unico pare legare Certaldo e Napoli: là, dove Boccaccio ha vissuto la propria adolescenza e ha conosciuto Fiammetta, innamorandosene, oggi Spalletti vince uno Scudetto strameritato.

Chiederemo all’Amministrazione - continuano i Consiglieri del Carroccio - di donare le chiavi della Città di Certaldo a Spalletti, così che le generazioni future possano ricordarne i meriti sportivi.

Quella che si avvia a conclusione è stata una stagione sportiva importante anche per mister Indiani, per l’ennesima promozione raggiunta, questa volta con l’Arezzo, e per il Certaldo calcio, per il traguardo raggiunto con le semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Chiederemo al Presidente del Consiglio Comunale di invitarli alla prima assemblea utile per complimentarci con loro”, concludono i Consiglieri.

Fonte: Lega Certaldo