Squalifica di 4 anni per aver afferrato l'arbitro per il collo

Squalifiche fino a 4 anni ai danni di 6 giocatori e 2 dirigenti della squadra ospite per "gravi intemperanze contro la terna arbitrale" a chiusura del derby Prato Sport - Sporting Seano 1948. La partita era la prima giornata dei play out Dilettanti di seconda categoria, finita per 1-1. Un calciatore ha avuto la massima condanna per "avere offeso, spinto e afferrato l'arbitro per il collo - si legge nella motivazione - stringendolo e colpendolo anche con due schiaffi, sempre sul collo, provocandogli dolore". 'Solo' fino a novembre 2023 la squalifica per un altro giocatore per aver protestato e minacciato con la bandierina l'arbitro e un guardalinee e per contegno ingiurioso verso la terna arbitrale. La società di Carmignano è stata multata di 900 euro perché i propri sostenitori sono entrati nel recinto degli spogliatoi costringendo arbitri all'interno del campo di gioco per una sosta forzata.