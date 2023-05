Use Basket scende in campo per la Giornata per l'Igiene delle Mani

Oggi nella Giornata Mondiale per l'Igiene delle Mani "è scesa in campo" anche l'Use Basket di Empoli con alcuni giovani giocatori, sia della squadra femminile ( Federica Merisio e Adele Smutnia) che maschile ( Riccardo Agbortabi e Valerio Costa) , insieme all'Assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi del Comune di Empoli per diffondere la cultura della sicurezza e della qualità delle cure.

Al punto informativo, presente da stamattina all'ingresso del presidio ospedaliero, il personale sanitario, medici ed infermieri, hanno distribuito materiale informativo oltre a dare la possibilità ai cittadini in visita allo stand di sperimentare l'igiene delle mani con l'utilizzo del box educativo, uno strumento aziendale che emana una luce ultravioletta per evidenziare l’igiene delle mani pre e post igienizzazione.

L'obiettivo della giornata è quello di lanciare un messaggio unanime con l’intento di porre l’attenzione sull’adesione alla buona pratica dell’igiene delle mani, misura fondamentale per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria.