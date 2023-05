Weekend in Cantina richiama pubblico a Montespertoli

Si è chiusa con tantissime visite la tre giorni di Weekend in Cantina a Montespertoli dal 29 aprile al 1º maggio. Guido Ballio, titolare della Fattoria di Trecento: «Siamo soddisfatti e pronti per le giornate conclusive dell’edizione 2023 il 6 e 7 maggio»



Famiglie, amici, appassionati di vino e anche semplici curiosi pronti a vivere una giornata all’aria aperta tra scenari mozzafiato, visite in cantina, degustazioni dei vini e prodotti tipici, provenienti non solo dalla Toscana, ma da varie regioni d’Italia. È un pubblico vario quello che la tre giorni di “Weekend in Cantina Montespertoli” è stata capace di attrarre nel nome del buon vino e delle eccellenze enogastronomiche locali per assaporare l’essenza del territorio.



Circa un centinaio di persone hanno partecipato all’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Montespertoli, in collaborazione con le aziende agricole del territorio, che hanno aperto le loro porte, ognuna con un proprio programma, per far scoprire i segreti della produzione e far vivere ai visitatori un’esperienza unica all’insegna di attività innovative, sensoriali, divertenti e gustose.



Una partecipazione molto attiva, grazie anche all’ampia varietà dell’offerta messa in campo dalle aziende. La Tenuta di Moriano ha puntato su una novità: panino toscano abbinato ad un calice di vino. L’Azienda Agricola La Ripa Verde, che oltre a vino e olio produce grani antichi, ha accompagnato la degustazione dei vini con pane di grani antichi, formaggi e salumi locali.



Chiuderanno l’edizione 2023, il fine settimana del 6-7 maggio, la Fattoria di Polvereto - Via Polvereto 46 cap 50025 Montespertoli (Firenze) – e l’Azienda Agricola Fattoria di Trecento - Via Trecento 21 cap 50025 Montespertoli (Firenze).



La Fattoria di Polvereto ha in programma visite guidate che partiranno dal vigneto, dove verrà spiegato come viene effettuata la potatura e come avviene la selezione dei grappoli. In cantina verrà mostrato il processo di vinificazione, imbottigliamento e affinamento dei vini che poi si potranno degustare sulla terrazza panoramica (in caso di maltempo la degustazione si terrà nella foresteria) insieme ad un tagliere di prodotti toscani.



L’Azienda Agricola Fattoria di Trecento ha organizzato una degustazione di vini e oli monovarietali accompagnata da una sommelier che guiderà gli ospiti nel percorso. Sabato 6 maggio il simpatico pony Apache accoglierà i bambini per una passeggiata indimenticabile.



Dichiara il titolare della Fattoria di Trecento, Guido Ballio: « Siamo soddisfatti delle visite che abbiamo ricevuto finora e vorremmo coinvolgere anche i più piccoli. Abbiamo pensato di organizzare una merenda tradizionale con pane e olio per i bambini, seguita da una passeggiata con il pony Apache, per rendere l'esperienza ancora più piacevole per tutta la famiglia. Vi aspettiamo il 6 e 7 maggio».



Tutti gli eventi e le iniziative legate alla manifestazione si trovano sulla pagina Facebook ufficiale dedicata “Weekend in Cantina Montespertoli” dove vengono costantemente segnalati tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Ufficio Stampa