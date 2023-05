Gli paga il volo dal Brasile, ma poi pretende i soldi indietro: minacce all'ex compagno e caos in albergo

Intorno alle ore 04:55 una pattuglia della polizia è intervenuta in zona stazione a Pisa, per un uomo che bussava con forza presso una struttura ricettiva. Sul posto i poliziotti hanno intercettato il soggetto, identificandolo per un 50enne pisano. L’uomo si era recato presso la struttura per parlare con il suo ex compagno, un cittadino brasiliano 34enne, il quale riferiva che era tornato dal Brasile con un biglietto aereo pagato dal suo ex e questi pretendeva la restituzione del denaro, minacciandolo ma senza arrivare alle vie di fatto. Il soggetto è stato sottoposto a perquisizione dai poliziotti alla ricerca di armi, con esito negativo, poi accompagnato in Questura per procedere nei suoi confronti per il reato di minacce aggravate.