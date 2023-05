Accessibilità, inclusività e alta leggibilità: anche questo è ‘Leggenda festival’

Accessibilità, inclusività e alta leggibilità: anche questo è ‘Leggenda 2023', in programma a Empoli dall'11 al 14 maggio 2023. Per la prima volta nella storia del festival dell’ascolto e della lettura, verranno ospitati incontri e narrazioni nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e dedicati alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per bambini e ragazzi, accompagnati da giochi e laboratori.



Fin dalla prima edizione, il tema che fa da filo conduttore a Leggenda è il prendersi cura, declinato nei vari aspetti del prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente, degli animali e quest'anno l’attenzione ancor più forte sarà rivolta proprio all’accessibilità, all’inclusività e all’alta leggibilità.



In particolare, si segnalano l’incontro formativo su libri accessibili e inclusivi a cura di Sante Bandirali, direttore editoriale della casa editrice Uovonero, che ha curato anche la cartellonistica in CAA della biblioteca comunale, e una bellissima novità per Leggenda. Un’attività sarà promossa in collaborazione con il progetto nazionale Pimpa Magica, realizzato da Fondazione Radio Magica ETS e sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, e l’altro intervento, la presentazione di La sfida di Lepre e Riccio, sarà a cura dell’associazione Mason Perkins Deafness Fund onlus di Siena. In campo anche la libreria La San Paolo Libri & Persone con la presentazione del libro di Carlo Cuppini “Il mistero delle meraviglie scomparse”, accompagnata da interpretazione in LIS.



FOCUS SULL’ACCESSIBILITÀ – Si comincia dagli incontri e narrazioni in Lis. Domenica 14 maggio 2023 si terranno due incontri, alle 10 e alle 11.30, nel Chiostro degli Agostiniani, su prenotazione per bambini da 4 a 8 anni. Si gioca con Pimpa Magica. La Pimpa diventa Magica e i suoi fumetti sono oggi anche video con la Lingua dei Segni italiana (LIS) e video con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). I bambini partecipanti all’incontro, dopo la visione di un video della Pimpa in Lis e uno con i simboli della CAA, parteciperanno a divertenti giochi inclusivi in cui conosceranno alcune parole della lingua dei segni e alcuni simboli della CAA. Pimpa Magica è un progetto nazionale nato da Francesco Tullio-Altan e la Fondazione Radio Magica ETS, sostenuto dal Centro per il libro e la lettura.



Sempre domenica 14 maggio, alle 10.15, si terrà l’incontro a cura della libreria La San Paolo libri & persone con l’autore Carlo Cuppini e la presentazione del libro “Il mistero delle meraviglie scomparse”, Marcos y Marcos, 2021 con interpretazione in LIS a cura di Giulia Gnassi. Grazie a lei la narrazione diventerà corpo, le emozioni avranno movimento, le parole saranno gesti, i fiumi scorreranno danzando e travolgeranno le barriere.



E ancora. Al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, domenica 14 maggio, alle 16, su prenotazione, si terrà l’incontro rivolto a bambini da 6 a 10 anni di età con la storyteller Fiorinda Pino con l'obiettivo di avvicinarli ai temi della lettura inclusiva e sensibilizzarli alla LIS e alla cultura sorda, partendo dal libro “La sfida di Lepre e Riccio”, realizzato da Mason Perkins Deafness Fund Onlus, all’interno del progetto InSegnare a scuola, sostenuto da l’Otto per Mille della Chiesa Valdese e frutto di un complesso lavoro di adattamento culturale e linguistico, curato dalla storyteller insieme al linguista sordo Luigi Lerose, e poi di traduzione in italiano del testo in Lis, mantenendo tutti i riferimenti culturali sordi presenti. La favola con protagonisti Lepre e Riccio sarà narrata una prima volta in Lis dalla storyteller Fiorinda Pino, e poi, dopo un momento di dialogo con i bambini, nuovamente in Lis e in italiano, grazie alla presenza di un'interprete di lingua dei segni. A seguire i bambini verranno coinvolti in un gioco attraverso cui impareranno alcuni segni legati alla storia illustrata.



Si prosegue con i libri alla radio. La radio arriva ovunque avvicinando ciò che è lontano e, col digitale, si arricchisce di tanti formati per venire incontro ai bisogni di tutti. L’appuntamento è sabato 13 maggio, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani, con la tavola rotonda “Il suono dei libri alla radio”. L'incontro è a cura dell’associazione SciogliLibro, all’interno del progetto “Io leggo – Ad alta voce”, vincitore del Bando Ad alta voce 2020 del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Si parlerà di quanto ha influito la radio nella creazione di lettori e in quanti e quali modi i libri e le voci attraversano la radio. Una tavola rotonda con i maggiori esperti del settore, per stare insieme al suono della voce. I relatori: Marino Sinibaldi, presidente CEPELL, Barbara Schiaffino, direttrice editoriale Rivista e Premio Andersen, Paolo Di Paolo, autore e conduttore de “La lingua batte” Rai Radio3, Elena Rocco, Radio Magica, Armando Traverso, autore e conduttore di Rai Radio Kids, Lidia Pantaleo, formatrice, Associazione SciogliLibro. Coordina Teresa Porcella, autrice e presidente dell’associazione SciogliLibro.



Sul tema alta leggibilità ecco l’incontro di formazione Libri accessibili e inclusivi con Sante Bandirali, direttore editoriale della casa editrice Uovonero, traduttore e autore. La biblioteca comunale Renato Fucini e il festival Leggenda dedicano da sempre un’attenzione particolare alle pubblicazioni ad alta leggibilità e in simboli: nella bibliografia del festival sono presenti molti libri e albi illustrati con queste caratteristiche. L’incontro è rivolto al pubblico adulto, a genitori, educatori, docenti e a tutti gli interessati e si terrà venerdì 12 maggio, alle 17, al Cenacolo degli Agostiniani: si concentrerà sulle caratteristiche grafiche, testuali, editoriali che possono accrescere la leggibilità dei libri, con particolare attenzione all’uso dei simboli della comunicazione aumentativa e alternativa, analizzando le principali raccolte di simboli e l’uso più adeguato ai fini della comprensione da parte dei lettori e dell’inclusione. Verranno trattati tutti gli aspetti del libro in simboli e le differenze tra i vari approcci alla simbolizzazione.



In collaborazione con Uovonero è stata realizzata la mostra “Qualcosa che ci riguarda. Le illustrazioni di Giovanni Colaneri in mostra”, che sarà inaugurata al termine dell’incontro di Sante Bandirali, al Chiostro degli Agostiniani, visitabile nel loggiato del Chiostro nei giorni sabato e domenica di mattina e pomeriggio. La mostra presenta le tavole tratte dagli albi illustrati dell’autore Giovanni Colaneri, Che cos’è una sindrome? e Dove sei, piccolo Giulio?, entrambi editi da Uovonero: dopo il successo di Che cos’è una sindrome?, un albo illustrato raffinato che, attraverso il magico incontro di frasi brevi e immagini dettagliatissime, indaga una domanda complessa per cui non esistono risposte immediate, è appena uscito Dove sei, piccolo Giulio?, albo per bambini che offre uno sguardo semplice e delicato sul mondo estremamente complesso dell’autismo. Colaneri terrà sabato 13 maggio anche due incontri laboratori per bambini da 6 a 10 anni su prenotazione alle 11:30 e alle 16 a partire dal libro Dove sei, piccolo Giulio?



Per tutte le informazioni sul festival ‘Leggenda’ consultare il sito www.leggendafestival.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa