Allevamento da latte senza i permessi per costruire, intervento dei carabinieri forestali a Certaldo

I carabinieri forestali di Tavarnelle Val di Pesa, in collaborazione con la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa UOC Valdelsa Est, hanno condotto un'indagine su presunti abusi edilizi in un'azienda agricola situata nel Comune di Certaldo, precisamente in località Stabbiese di Sopra.

I risultati delle verifiche effettuate, della documentazione fotografica raccolta in loco e della consultazione delle banche dati della Regione Toscana "Geoscopio", hanno rivelato una serie di illeciti relativi alla costruzione di manufatti, risalenti al periodo 2016-2023. È stato accertato che all'interno di questi manufatti era svolta un'attività di allevamento zootecnico da latte. La costruzione dei manufatti descritti può essere qualificata come intervento di nuova costruzione e comporta la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.

Alla luce di ciò, è stato contestato, a carico del proprietario e del titolare dell'azienda agricola, il reato previsto per la violazione dell'art. 31 del T.U. EDILIZIO, sanzionato dall'art. 44 comma 1 lettera b) del D.P.R. 6/6/2001, N. 380, per "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire". In particolare, è stato rilevato che nel periodo 2017-2023 sono stati costruiti, trasformati e utilizzati sette manufatti edilizi classificati come interventi di nuova costruzione, con la conseguente trasformazione in via permanente del suolo inedificato.