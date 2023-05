La colonna mobile della regione Toscana è giunta a Bologna per prestare soccorso nelle zone allagate. Tra le associazioni di volontariato anche l'Empolese Valdelsa è presente per aiutare a ripristinare in sicurezza abitazioni e centri abitati. Tra questi la Vab sezione di Limite sull'Arno, con idrovore e mezzi attrezzati, e la Misericordia di Montelupo Fiorentino.