Ancora auto danneggiate a Firenze: finestrini rotti in lungarno vespucci

Ancora una volta si ripete il fenomeno delle auto danneggiate a Firenze, con la segnalazione di due vetture Bmw con i finestrini rotti nel lungarno Vespucci nella notte scorsa. Il fatto è stato segnalato da un passante alle 3.30, ma al momento non sembra che i danni siano stati causati a scopo di furto.

La polizia è intervenuta immediatamente sul posto per effettuare i necessari accertamenti e cercare di individuare i responsabili dell'azione vandalica. Al momento non ci sono maggiori informazioni al riguardo, ma gli agenti stanno indagando sulla vicenda. Questo non è il primo episodio del genere ad accadere nelle strade di Firenze.