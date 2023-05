Biblioteca, è la settimana di ‘Leggenda festival’ ma il gruppo delle sferruzzanti vi aspetta

La sesta edizione di ‘Leggenda festival’ è ormai alle porte e la città si sta preparando. Tutto pronto per una delle più grandi e belle manifestazioni di cultura, lettura e ascolto dedicata dai più piccoli ai più grandi. L’appuntamento è dall’11 al 14 maggio 2023.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili su sito il sito di Leggenda www.leggendafestival.it



Anche la prossima settimana le attività creative del gruppo ‘Sferruzza Sferruzza’ non si fermano e aspettano l’affezionato pubblico al punto Soci Coop, all'interno del Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio, lunedì 8 maggio 2023, puntuali come sempre alle 15.30 con tanti consigli sul fare la maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all’incontro è necessario scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.