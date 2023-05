Castelfiorentino, ecco il Cavallo di Dall'Osso donato al Comune

(Foto di Marco Mangini - Gruppo fotografico il Giglio Rosso Castelfiorentino)

La libertà, l'orgoglio, l'istinto ma anche il mutuo rispetto: il cavallo è un animale-simbolo, a cui l'uomo è da sempre legato, nei secoli, universalmente. È stato posizionato ieri nella Pieve santi Ippolito e Biagio il Cavallo dell'artista Davide Dall'Osso, donato al Comune di Castelfiorentino. Il Cavallo, alto circa 4 metri e realizzato per la maggior parte in fili di ferro zincato di diverse dimensioni intrecciato a mano, è parte integrante dei percorsi della 4 edizione della Mostra Diffusa in partenza sabato 13 maggio. Chiunque, passando, vedrà questo cavallo che si alza con forza: questo 'segno scultoreo' può essere di auspicio, di forza, di motivazione nell'affrontare una quotidianità ancora oggi così incerta. Il grande slargo della pieve permette la vista dalla bretella stradale sottostante, la strada moderna e veloce che i cavalli non percorrono più. Il lascito materiale e culturale del territorio e la modernità dell'infrastruttura che si legano, con il Cavallo, che conserva e parla di un mondo, una velocità, un tempo e una vita diversi dove uomo e animale andavano allo stesso passo. L'inaugurazione della Mostra Diffusa è in programma alle ore 15:00 presso la rotonda del Parco Piovanelli.