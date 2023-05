Controlli dei carabinieri a Pisa, due giovani fermati con la droga

La polizia di stato ha effettuato un servizio di controllo del territorio nel centro di Pisa, nella zona della stazione e sulle principali strade che giungono in città, al fine di intercettare i flussi in ingresso per la movida del venerdì sera. Sono stati controllati 31 veicoli e 48 persone e sono stati effettuati alcuni posti di controllo.

Durante il servizio, la polizia ha identificato due ragazzi pisani, un 24enne ed un 17enne, all'interno di un'auto con un forte odore di cannabinoidi. Durante il controllo dell'abitacolo, la polizia ha trovato un involucro contenente 21 grammi di hashish detenuto dal 17enne. Quest'ultimo ha ammesso che gli era stato venduto dal 24enne poco prima.

La polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare presso la residenza del 24enne, dove sono stati trovati altri 100 grammi di hashish, bilancini di precisione, un coltello da taglio e oltre 300 euro in banconote. Il 17enne è stato sanzionato amministrativamente come assuntore, mentre il 24enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.