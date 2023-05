Distrugge la sua camera, aveva droga e materiale per lo spaccio: arrestato giovane 21enne

Un giovane di 21 anni, già ai domiciliari per reati legati alla droga, è stato arrestato dai carabinieri di Pistoia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La madre del ragazzo, una donna di 51 anni, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a causa del comportamento del figlio, che aveva distrutto la sua camera. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il giovane e la sua ragazza nella stanza, insieme a mobili distrutti e vestiti e oggetti sparsi per terra. Sul comodino c'erano tracce di stupefacenti appena consumati: cucchiai, carta stagnola, pipette. I carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione e, nonostante la resistenza del giovane, hanno trovato una quantità considerevole di droga, bilancini di precisione, telefoni cellulari e materiale da taglio. Il 21enne è stato quindi arrestato e portato in carcere su disposizione del magistrato di turno.