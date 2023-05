Incidente sul lavoro a Siena, 41enne in ospedale

Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Siena, dove un uomo di 41 anni è rimasto ferito durante i lavori di taglio dell'erba. Al momento le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Fortunatamente, nonostante abbia riportato un trauma, l'uomo non versa in gravi condizioni. È stato trasportato all'ospedale le Scotte di Siena per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, i carabinieri e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est.