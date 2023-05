Investita mentre attraversa le strisce, grave una 64enne

Una donna di 64 anni è stata gravemente ferita stamattina a Forte dei Marmi dopo essere stata investita da una Fiat 500 mentre attraversava le strisce pedonali. La donna, residente a Greve in Chianti, stava camminando lungo il viale Italico con il figlio e i loro due cani quando è stata investita dall'automobile. Alla conducente della Fiat 500, una donna di 55 anni di Carrara, è stata ritirata la patente di guida.

Non sembra che la ferita sia in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale della Versilia dove i medici hanno riscontrato un forte trauma facciale, un arto inferiore rotto e la probabile rottura del femore. Il figlio della vittima non è stato ferito nell'incidente. Uno dei cani è stato visitato da un veterinario per accertamenti.