Kg di droga nascosti in freezer, due arresti a Viareggio

Sono stati trovati in possesso di oltre 5 kg di hashish dalla polizia in Versilia. Parliamo di un 44enne e di un 52enne trovati a Viareggio dalla squadra mobile di Lucca assieme al commissariato locale.

Durante un controllo il 44enne, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, ha consegnato un panetto di hashish. Una volta avviata la perquisizione a casa, alla cantina e a una barca nelle disponibilità dell'uomo, sono stati trovati 850 g di hashish suddivisi nei tre luoghi.

Da altri accertamenti è stato individuato un altro luogo, un'abitazione nelle disponibilità del soggetto, dove era presente il 52enne, con precedenti per guida sotto stupefacenti. In questa abitazione c'erano 4.3 kg di hashish, divisi in panetti e nascosti nel congelatore in cucina.

I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Lucca.