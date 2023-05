Lancio di bottiglie senza motivo contro giovani a Firenze, uno finisce in ospedale

La notte scorsa, intorno alle 3:30, quattro giovani di vent'anni, di cui tre provenienti da Firenze e uno dall'Abruzzo, sono stati attaccati da un gruppo di stranieri in via de' Benci, nel centro della città. I ragazzi sono stati bersagliati con bottiglie di vetro senza alcun motivo apparente. Uno dei colpi ha colpito un ventenne, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Santa Maria Nuova per le ferite riportate. Gli aggressori sono fuggiti subito dopo l'aggressione e al momento non sono stati ancora identificati. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei giovani aggrediti e hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori.