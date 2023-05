Lite nella hall dell'albergo a Firenze, uno dei due impugna una forbice

La polizia è intervenuta in un hotel di Firenze, situato in viale Lavagnini, a seguito di una lite nella hall tra due cittadini tunisini di 28 e 20 anni. Entrambi sono stati denunciati dalla polizia in seguito all'accaduto. Il più giovane dei due, che impugnava delle forbici, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ha riportato lesioni da taglio a un braccio. Il 28enne, invece, è stato denunciato per lesioni personali, ma l'arma impropria da taglio che avrebbe utilizzato non è stata ancora trovata. Le indagini sono in corso e il motivo del litigio deve ancora essere chiarito.

Secondo le testimonianze dei due uomini, sembrerebbe che fossero andati a trovare un'amica che alloggiava nell'hotel, anche se non sono ospiti della struttura. Non è chiaro, al momento, cosa abbia provocato la lite tra i due. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato all'alterco.