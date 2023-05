Meloni incontra il candidato sindaco Fdi a Campi Bisenzio

Il candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici, Antonio Montelatici, ha incontrato a Roma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendo il pieno sostegno della premier alla sua candidatura in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 14 e 15 Maggio a Campi Bisenzio.

“La coalizione che mi sostiene è l’unica novità sullo scenario politico campigiano: non siamo mai stati coinvolti nel governo della città. In più – dichiara Montelatici - siamo i soli in grado di poter battere il Pd alle urne. Se i campigiani vogliono un vero cambiamento, come emerso a settembre, quando il 27% degli elettori ha scelto Fratelli d’Italia, allora bisogna proseguire su questa strada, l’unica possibile per mandare finalmente a casa chi ha fatto commissariare Campi”.

A Giorgia Meloni, Montelatici che nell'occasione era accompagnato da una delegazione di FdI Campi Bisenzio, ha donato un catalogo delle opere del maestro Antonio Manzi, esposte al museo che porta il suo nome all’interno di Villa Rucellai, con la promessa di riceverla molto presto a Campi.

"É stato un incontro stimolante e proficuo, centrato su Campi Bisenzio, in cui abbiamo affrontato soprattutto i temi legati a sicurezza e sviluppo, che nei prossimi giorni avremo modo di approfondire – aggiunge Montelatici -. Ringrazio ancora il presidente Meloni per il sostegno alla mia candidatura”.

"L'incontro a Roma con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dimostra la creazione di rapporti che si riveleranno molto utili, quando governeremo la città affrontando le grandi sfide che ci attendono - aggiunge il presidente provinciale di FdI Claudio Gemelli -. Abbiamo la certezza di avere il Governo tutto e il primo partito d'Italia dalla nostra parte. Un'occasione che non va sprecata: l'unico modo per raggiungere il ballottaggio e poi vincere è dare ancora più forza ad Antonio Montelatici e a Fratelli d'italia".