Mobili, materassi, scatole e plastica abbandonata a Campi Bisenzio, nei guai un negozio del Pistoiese

I carabinieri forestali di Ceppeto, durante un servizio di controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati contro l'ambiente, hanno rinvenuto in un’area verde un abbandono di rifiuti speciali in Via del Segaticcio nel Comune di Campi Bisenzio.

I carabinieri forestali hanno ispezionato il cumulo di rifiuti, costituito da vecchia mobilia, materassi, scatoloni contenti documentazione, sacchi, contenitori in plastica ed altro minuto materiale, al fine di rilevare la presenza di documenti, etichette o altro che consentisse di identificare i responsabili dell’abbandono.

L’ispezione ha fornito indizi utili per risalire alla loro origine ovvero documentazione indicante un negozio di Montale nella provincia di Pistoia. Le successive indagini esperite, permettevano di identificare gli autori. Questi avevano eseguito lo svuotamento dai materiali presenti nella soffitta della proprietaria di un immobile e successivamente avevano abbandonato al suolo i rifiuti.

I militari hanno quindi deferito all’Autorità Giudiziaria, in applicazione del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), due persone, in concorso tra loro, per il reato di abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi, gestione illecita e mancanza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.