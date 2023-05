Sono in vendita i biglietti (qui il link) per il concerto di Niccolò Fabi a San Miniato in piazza Duomo, venerdì 28 luglio alle 19.45. Il concerto si svolge nell'ambito di Musicastrada, che lo scorso anno aveva coinvolto la cantautrice Margherita Vicario all'ombra della Rocca, e che in estate porterà molti concerti in giro per la provincia di Pisa.

Niccolò Fabi porterà a San Miniato il suo Solo Tour, che avrà inizio a partire dal 22 giugno, a sostegno del disco Meno per Meno, composto da inediti e classici rivisistati con l'Orchestra Notturna Clandestina.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d'oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa)