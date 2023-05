Pontedera, al via lavori per installazione postazioni di ricarica veicoli elettrici

Comune di Pontedera ed Enel X Way, la società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, informano che, nell’ambito dell’accordo sottoscritto dalla società elettrica con l’Amministrazione Comunale, a partire da lunedì 8 maggio prenderanno il via le operazioni per l’installazione delle nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici.



Si tratta di 8 infrastrutture, per un totale di 16 punti di ricarica, dislocate tra il capoluogo e le località Gello, Bellaria, Romito, Treggiaia, La Borra, Santa Lucia e Montecastello. Vi sarà anche una stazione rapida da 75 KW – per un totale di 2 punti di ricarica – che consentono di ricaricare l’auto in modo comodo e veloce, giusto il tempo di una commissione o di una passeggiata. Si tratta, infatti, di una infrastruttura che permette di ricaricare un veicolo elettrico in corrente continua fino a 75 kW e, in base anche alla capacità della batteria e del caricatore di bordo del mezzo, di effettuare una ricarica completa in meno di un’ora. Oltre alla fast, negli altri luoghi verranno installate infrastrutture di ultima generazione da 44 KW (con due prese da 22 kW per ogni colonnina), che permettono a due veicoli elettrici di effettuare simultaneamente una ricarica, in modo semplice e agevole. Altre colonnine prossimamente entreranno in servizio in sostituzione di impianti precedenti non più adeguati.



La manutenzione delle infrastrutture sarà a cura di Enel X Way. Le infrastrutture sono accessibili a tutti i veicoli elettrici compatibili con i principali standard delle prese in corrente continua (CCS2) e corrente alternata (Tipo 2); le postazioni di ricarica possono essere individuate, prenotate ed abilitate attraverso l’app Enel X Way, oltre che dalle piattaforme dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica, in virtù degli accordi di interoperabilità che Enel X Way ha siglato a livello nazionale ed internazionale, per garantire un’ampia fruibilità dei servizi di ricarica da parte dei clienti.



Complessivamente, in Toscana sono presenti oltre 800 infrastrutture per un totale di più di 1.500 punti di ricarica sul territorio regionale. L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano nazionale per la mobilità elettrica, che vede Enel X Way impegnata nella realizzazione di una rete di ricarica su tutto il territorio nazionale. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica fino a 22kW (quick), 75kW (fast) e 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia, che ad oggi su tutto il territorio nazionale conta 18mila punti di ricarica già installati.



"Pontedera ha creduto nella mobilità sostenibile sin dal decennio scorso – ha detto l’assessore Mattia Belli – installando colonnine di ricarica in città. Si tratta dunque di un percorso già intrapreso che, grazie al protocollo siglato nel 2022, implementiamo e sviluppiamo ulteriormente, facendo diventare Pontedera un centro dove questo tipo di servizi ha una offerta molto qualitativa".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa