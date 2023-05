Rissa a colpi di bottiglia in centro ad Arezzo

La notte scorsa intorno alle 2, si è verificata una rissa a colpi di bottiglie rotte in pieno centro ad Arezzo, con l'intervento della polizia in piazza della Badia. La causa della rissa sembra essere un regolamento di conti tra due gruppi di persone, ma le ragioni non sono ancora state chiarite. La rissa ha portato a quattro denunce.

Due persone si sono recate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato con alcune ferite. Gli agenti di polizia hanno presidiato la piazza e un secondo equipaggio ha preso informazioni dai feriti in ospedale. In seguito, altre due persone si sono presentate in questura per raccontare la loro versione dei fatti.

Dopo aver visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza urbano, la polizia ha denunciato quattro persone per rissa. Al momento, una quinta persona coinvolta nella rissa è ancora sconosciuta, ma gli accertamenti stanno proseguendo anche su di essa.