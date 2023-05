Si addormenta lasciando il figlio di 5 anni a giocare, lui esce di casa e va al supermercato

La madre si è addormentata dopo pranzo, lasciando il figlioletto di cinque anni a giocare, ma il piccolo, improvvisamente, è uscito di casa ed è stato ritrovato dal personale di un supermercato della periferia della città. Il personale del negozio ha avvisato immediatamente la polizia, che è intervenuta prontamente sul posto avvertita dal direttore.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l'indirizzo di residenza della madre, che abitava a poca distanza dal luogo del ritrovamento. Una volta raggiunta, la donna ha spiegato alla polizia che il figlio si era allontanato dalla casa mentre lei si era addormentata. Appena si era svegliata e si era resa conto che il bimbo non c'era più in casa, si era subito attivata insieme al marito per cercarlo.

Fortunatamente, il bimbo è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Dopo il ritrovamento, è stato riaffidato ai genitori. Gli operatori hanno comunque relazionato tutto all'Ufficio Minori della Questura, per i seguiti di competenza.